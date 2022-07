Königin Letizia von Spanien und die französische First Lady Brigitte Macron besuchten gemeinsam das Königliche Theater in Madrid. Dabei sorgten sie auch mit ihren Looks für Aufsehen.

Königin Letizia von Spanien (49) und Frankreichs First Lady Brigitte Macron (69) besuchten am Donnerstag gemeinsam das Königliche Theater in Madrid. Letizia recycelte ihr Kleid Letizia trug bei dem Auftritt ein schickes, armfreies Midikleid mit weitem Rockteil und einer Zierknopfleiste in auffallendem Pink. Laut "Mail Online" ist das Kleid von Carolina Herrera und wurde bereits 2019 von der spanischen Monarchin getragen. Beim jüngsten Anlass kombinierte sie nudefarbene Pumps dazu. Brigitte Macron, die mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (44) verheiratet ist, erschien in einem eleganten cremefarbenen Etuikleid mit halblangen Ärmeln und farblich passenden Pumps. Die beiden hatten Gesellschaft von Ingrid Schulerud (62), der Ehefrau des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg (63), und den weiteren Begleiterinnen der Staats- und Regierungschefs, die am Nato-Gipfel in Spanien teilnehmen.