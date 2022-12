15 Jahre lang war das Pony Emma an der Seite der Queen, auch bei ihrer Beerdigung trauerte das Pferd mit. Nun hat Emma eine besondere Auszeichnung erhalten.

Das Lieblingspony der Queen (1926-2022) ist sozusagen für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden: Die Leser der Zeitung "Horse & Hound" haben das Pferd zum "Horse of a Lifetime" gekürt.

Carltonlima Emma, so der volle Name des beliebten Ponys, wurden als Preis eine Trophäe sowie, für das Tier wahrscheinlich wichtiger, ein Sack Karotten übergeben. Lizzie Briant, die mit Emma bei Wettbewerben antrat, nahm die Preise stellvertretend entgegen und sagte: "Jeder verehrt sie in den Royalen Reitställen - es gibt kein Pony im Land, das mehr geliebt wird."

Sie: "Unsere Beziehung war von Anfang an ein Fehler!"

Er: "Wem sagst du das? Ich hatte eigentlich nach einem Taxi gepfiffen!"

Er: "Liebling, dein Kostüm erinnert mich an einen Fremdenführer!"

Sie: "Wieso das denn?"

Er: "Der zeigt einem auch alles!"

Sie: "Wenn Du die Absicht hast zu schlafen, bist du wirklich der erste!"

Sie: "Ich möchte, dass du mich an drei ganz besonderen Stellen küsst!"

Er erregt: "Ach ja Schatz? Wo denn überall?"

Sie: "Paris, Seychellen und Hawaii!"

Nach der Hochzeit: "Darf ich vorstellen, das ist meine Frau!"

Nach 10 Jahren Ehe: "Das ist meine Frau. Können sie sich das vorstellen?"

Nach 20 Jahren Ehe: "Das ist meine Frau. Können sie sich davorstellen?"

Er: "Und über deinen dicken Arsch haben sie nichts gesagt?"

Sie: "Nein! Von dir war nicht die Rede!"

Fragt der andere: "Und heute?"

"Heute ist es genau umgekehrt!"

Sie: "Musst du jeden Abend so spät aus der Bar nach Hause kommen?"

Er: "Nein! Das mache ich freiwillig!"

Er: "Würdest du es ablehnen, wenn ich vorschlage, dass wir gemeinsam die Nacht verbringen?"

Sie: "So was habe ich noch nie getan!"

Er: "Was? Du bist noch Jungfrau?"

Sie: "Nein! ich habe noch nie abgelehnt!"

Plötzlich sagt er: Oh mein Gott! Habe ich dir weh getan?"

Sie: "Nein, wieso?"

Er: "Eine Sekunde hatte ich gedacht, dass du dich bewegt hättest."

Sie: Aber ich hab doch gar keine Kopfschmerzen?"

Er: "Na dann...auf geht's!"

Nachdem sie beharrlich schweigt entschuldigt er sich: "Es tut mir leid, das war eine dumme Frage. Ich weiß ich habe kein Recht, bitte vergiss es!"

Die Frau schweigt weiterhin. Nach einer Stunde fragt er: "Bist du mir immer noch böse?"

Sie knurrt: "Unsinn! Ich zähle immer noch!"

1.) Es ist wichtig, eine Frau zu haben, die kocht, putzt und wäscht!

2.) Es ist wichtig, eine Frau zu haben, die viel Geld verdient!

3.) Es ist wichtig, eine Frau zu haben, mit der man unglaublichen Sex hat!

Am wichtigsten ist es jedoch, dass sich die drei Frauen nie begegnen!

Er: "Gefällt es dir hier an der Küste?"

Sie: "Wahnsinnig! Diese Landschaft macht mich sprachlos!"

Er: "Gut! Dann bleiben wir hier die ganzen vier Wochen!"

Sie: "Die Scheidung!"

Er: "So viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben!"

Sie lächelt: "So süß?"

Er: "Nein, so raffiniert!"

Sie: "Es ist furchtbar! Auf keinem Bild sehe ich mir ähnlich!"

Er: "Sei doch froh!"

Antwortet der andere: "Ob meine Freundin guckt."

Emma war auch bei der Beerdigung der Queen

Emma hat im Laufe der Jahre an drei Festzügen bei der Royal Windsor Horse Show teilgenommen, unter anderem beim 90. Geburtstag der Königin und zu ihrem Platin-Jubiläum. Wie wichtig Emma für die Queen war, konnte man auch auf deren Beerdigung sehen. Da stand das Pony neben dem königlichen Gestütsleiter Terry Pendry - den Sattelschutz der Monarchin und ein seidenes Kopftuch Ihrer Majestät auf dem Rücken.

13 Jahre lang war das Pferd an der Seite der Queen. "Ihre Majestät verehrte Emma", zitiert die BBC Pendry, der bei der Verleihung nicht dabei sein konnte. "Sie ist bequem zu reiten und trittsicher. Emma hat nach dem Reiten immer eine Karotte aus einer braunen Papiertüte genossen." Der letzte Ausritt der beiden hatte im Juli stattgefunden.

Der Buckingham Palast versicherte, dass das in Yorkshire gezüchtete Fell-Pony weiterhin in Windsor geliebt und gepflegt werden würde.