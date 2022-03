Prinz Harry (37) sorgt erneut für Unruhe unter den Royal-Fans: Kurz nachdem er bekannt gegeben hat, dass er nicht zum Gedenkgottesdienst für Prinz Philip (1921-2021) Ende März nach London kommt, tauchte ein witziger Clip mit ihm in den sozialen Medien auf. Darin wirbt er für die diesjährigen Invictus Games. Prinz Harry ist der Schirmherr der paralympischen Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten.

💛🖤| Prince Harry, The Duke of Sussex, is getting ready for the Netherlands with some Dutch lessons. We look forward to giving him a warm welcome in #TheHague. As we all prepare for The Games, our thoughts are with Team Ukraine, as well as their friends & family. #InvictusGames pic.twitter.com/HD7kRr3ZX7