Am vergangenen Donnerstag wurde Prinz Charles (73) positiv auf das Coronavirus getestet. Seine Ehefrau, Herzogin Camilla (74), ist nun ebenfalls an Covid-19 erkrankt. Während der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (95) sich bereits zum zweiten Mal angesteckt hat, ist es für Camilla das erste Mal.

"Ihre königliche Hoheit, die Herzogin von Cornwall, wurde positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich in Selbstisolation", bestätigte ein Sprecher des Paares, wie unter anderem der "The Guardian" berichtet. Man wolle weiterhin alle Richtlinien der Regierung befolgen. Beide Royals haben bereits ihre Booster-Impfung erhalten. Derzeit ist nicht bekannt, wie es Charles und Camilla geht und ob sie Symptome entwickeln oder nicht.

Bereits im März 2020 hatte der Thronfolger sich schon einmal mit dem Coronavirus infiziert. Damals hatte Charles aber nur milde Symptome. Am 10. Februar hatte der Palast dann mitgeteilt, dass der Royal sich erneut angesteckt und in Isolation begeben habe. Camilla, die zu diesem Zeitpunkt noch negativ getestet worden war, konnte daher im Gegensatz zu ihrem Ehemann mehrere öffentliche Termine wahrnehmen.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.