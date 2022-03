Herzogin Kate (40) hat in Jamaika ihre erste Rede während der gemeinsamen Karibik-Tour mit Ehemann Prinz William (39) gehalten. Zusammen besuchten sie ein Ausbildungszentrum für Lehrkräfte in Kingston. Bei ihrem Vortrag betonte Kate, welch wichtige Rolle Lehrerinnen und Lehrer in der Entwicklung von Kindern innehaben. Sie befänden sich "in der ersten Reihe, um unsere Gesellschaft zu formen" und "buchstäblich die Zukunft von Tausenden jungen Menschen positiv zu beeinflussen", zitiert "Daily Mail" aus der Rede der dreifachen Mutter.

Supporting early childhood development is critical to societies right around the world.



Here in Jamaica it is an important priority and it was fantastic to meet the next generation of early years professionals at Shortwood Teacher’s College this morning. pic.twitter.com/woX1FQEwLC