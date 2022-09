Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) im Alter von 96 Jahren wird ihr Sohn Charles (73) den britischen Thron besteigen. An der Seite des neuen Königs steht seine Ehefrau Camilla (75), die nun den Titel Queen Consort trägt. Dass sie einmal "Königsgemahlin" wird, stand lange Zeit nicht fest.

Erst im Februar hatte die Queen anlässlich ihres 70-jährigen Thronjubiläums bekannt gegeben, welchen Titel die Ehefrau ihres Sohnes tragen soll, wenn dieser den Thron besteigt. "Wenn mein Sohn Charles zu gegebener Zeit König wird, weiß ich, dass Sie ihm und seiner Frau Camilla die gleiche Unterstützung zukommen lassen werden, die Sie mir zuteilwerden ließen", schrieb sie in einer Erklärung und fügte ihren besonderen Wunsch hinzu: "Und es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn diese Zeit gekommen ist, Queen Consort genannt werden wird, während sie ihren eigenen loyalen Dienst fortsetzt."

✍️ On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn