Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (75) haben den Startschuss für die 22. Commonwealth Games gegeben. Zur Eröffnung der Veranstaltung im Alexander Stadium in Birmingham erschienen sie in einem Aston Martin Cabriolet. Den Auftritt genoss das Paar sichtlich, wie ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt. Darin ist zu sehen, wie Prinz Charles den Oldtimer in das Stadion fährt und wie er und seine Frau anschließend gut gelaunt aus dem Wagen steigen.

