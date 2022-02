Der britische Thronfolger Prinz Charles (73) hat Corona. Das hat der Palast am 10. Februar mitgeteilt. Der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (95) sei am Donnerstagmorgen positiv auf Covid-19 getestet worden. Ein entsprechendes Statement teilten Charles und seine Ehefrau, Herzogin Camilla (74), auf ihrem Twitter-Account.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.