Viele Länder Asiens haben am 1. Februar das Jahr des Tigers begrüßt. Auch in London gab es einen großen Umzug, bei dem unter anderem die Royals anwesend waren.

In Londons Chinatown nahmen Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) an den Feierlichkeiten zum Mond-Neujahr teil. Sogar ganz aktiv: Sie "weckten" die Darsteller, die als tanzende Tiger verkleidet waren. Auf Twitter teilten sie ein Video des Events.

Prior to this amazing display, Their Royal Highnesses were invited to awaken the Sleeping Lions.#LunarNewYear pic.twitter.com/gI85APMIeM