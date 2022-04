Vom 16. bis 22. April 2022 finden die diesjährigen Invictus Games in Den Haag statt. Der Schirmherr der Sportveranstaltung für Kriegsversehrte, Prinz Harry (37), wird für diesen Anlass aus den USA in die Niederlande reisen. Viele Fans und auch die Teilnehmenden fragen sich laut der britischen "Daily Mail" derzeit, ob Harry mit Kind und Kegel auftauchen wird - also mit Ehefrau Meghan (40) und den gemeinsamen Kids Archie (2) und Lili (10 Monate).

Britischen Medienberichten zufolge plane Herzogin Meghan tatsächlich, ihren Mann vor Ort zu unterstützen. Die Invictus Games haben große sentimentale Bedeutung für das Paar - vor fünf Jahren traten sie dort zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.

Ob die beiden den Trip von den USA in die Niederlande mit den zwei kleinen Kindern antreten werden, darf jedoch bezweifelt werden. Klar ist aber auch: Nicht nur die britische Delegation bei den Invictus Games würde es freuen, wenn die gesamten Sussexes kommen könnten - das wäre eine "tolle Überraschung" und ein starkes Symbol der Unterstützung, zitiert "Daily Mail" Sportler und Sportlerinnen.

💛🖤| Prince Harry, The Duke of Sussex, is getting ready for the Netherlands with some Dutch lessons. We look forward to giving him a warm welcome in #TheHague. As we all prepare for The Games, our thoughts are with Team Ukraine, as well as their friends & family. #InvictusGames pic.twitter.com/HD7kRr3ZX7