Prinz Harry (37) hat auf seiner Afrika-Reise die Völkermord-Gedenkstätte in Kigali, Ruanda, besucht. Das gab unter anderem auch der offizielle Twitter-Account des Kigali Genocide Memorial bekannt. Dort sind mehr als 250.000 Opfer des Völkermords an dem Nomadenvolk der Tutsi begraben. Der Genozid fand im Jahr 1994 statt, bis heute werden regelmäßig Gebeine vieler Verstorbenen für ein würdiges Begräbnis zum Mahnmal gebracht.

Harry zeigte sich auf Bildern vor einer Fotowand sichtlich bedrückt. Laut Medienberichten hinterließ der Mann von Herzogin Meghan (41) auch eine Botschaft im Gästebuch: "Ich bin zutiefst bewegt von dem, was ich gesehen habe. Was für ein unglaublicher Beweis von Einigkeit und Widerstandskraft, den wir jetzt sehen. Danke, dass sie uns allen den Weg zur Heilung und Vergebung zeigen. Sie sind ein Beispiel für die ganze Welt."

While in Rwanda, Prince Harry, The Duke of Sussex paid his respects to victims of the Genocide against the Tutsi at the Kigali Genocide Memorial. pic.twitter.com/uivskKKavq

Zuvor teilte bereits der ruandische Präsident Paul Kagame (64) in den sozialen Medien mit, dass er Prinz Harry in seiner Funktion als Präsident von African Parks getroffen habe. Die gemeinnützige Naturschutzorganisation verwaltet Nationalparks auf dem gesamten Kontinent. Auch Kagame veröffentlichte ein gemeinsames Foto mit Harry.

President Kagame received Prince Harry, The Duke of Sussex, who visited Rwanda as part of his work as President of African Parks. The Government of Rwanda has agreements with African Parks to manage Akagera and Nyungwe National Parks. pic.twitter.com/P1WPIYSyVg