Prinz Harry (37) hat seinen ersten öffentlichen Auftritt in diesem Jahr absolviert - an der Seite seiner guten Freundin Serena Williams (40). Gemeinsam mit dem Chef des Coaching-Unternehmens BetterUp, Alexi Robichaux, sprachen sie am Donnerstag auf einem virtuellen Event über die "Kultivierung der Kraft der mentalen Fitness durch ein mutiges Engagement für innere Arbeit". Ausschnitte davon veröffentlichte BetterUp anschließend via Twitter.

Harry sprach dabei einmal mehr über seine eigenen psychischen Probleme. Er habe "den Burnout" selbst erlebt und wolle alle Zuschauer ermutigen, sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen. Man solle sich "auf das eigene Wohlbefinden konzentrieren", so Harry laut US-Medien. Er wisse, wie schwierig das sei: "Die Selbstfürsorge ist das Erste, was wegfällt. Ich gebe das gerne zu - als Ehemann und Vater." Nun nehme er sich jeden Morgen ein Zeitfenster von 30 bis 45 Minuten.

Prince Harry gets it: doing Inner Work® can be tough, but it’s a solid foundation to build on. And once you get all of that sorted out, everything else seems to fall into place. ☁️ pic.twitter.com/C1Wn4Tj3Be