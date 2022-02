Erster großer Hollywood-Auftritt von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40): Am Samstag werden die Royals bei den NAACP Image Awards den sogenannten Präsidenten Preis entgegennehmen. Das berichtet unter anderem das "People"-Magazin. Durch die Arbeit ihrer Archewell Foundation hätten sie die Covid-19-Pandemie bekämpft und Aufmerksamkeit auf die Black-Lives-Matters-Bewegung gelenkt, heißt es in der Begründung.

"Es ist eine wahre Ehre, von Präsident Derrick Johnson und der NAACP anerkannt zu werden. Deren Bemühungen, Rassengerechtigkeit und Bürgerrechte voranzutreiben, sind heute genauso wichtig wie vor fast 115 Jahren", werden Harry und Meghan zitiert. Gemeinsam mit der Organisation brachte man außerdem einen neuen Award auf den Weg, der gemeinsam an Führungspersönlichkeiten verliehen werden soll, die "einen Wandel herbeiführen, um Bürger- und Menschenrechte zu fördern". Man sei stolz darauf, die Arbeit der NAACP zu unterstützen, so Harry und Meghan weiter.

Die 53. NAACP Image Awards werden am 26. Februar in Los Angeles verliehen. Als weitere Gäste sind unter anderem Mary J. Blige, LL Cool J, Samuel L. Jackson und Zendaya angekündigt. Den Präsidenten Preis bekamen vor Harry und Meghan bereits Persönlichkeiten wie Muhammad Ali, Colin Powell, LeBron James oder Rihanna verliehen.

The 53rd NAACP Image Awards will honor humanitarians, global leaders, and co-founders of Archewell, Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, with the prestigious President's Award. The President's Award is presented in recognition of distinguished public service. pic.twitter.com/pCZcG5p3Tg

NAACP