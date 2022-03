Prinz Oscar feiert seinen 6. Geburtstag. Wie sehr er sich darüber und über den Schnee in Schweden freut, zeigt das neue offizielle Foto, das seine Mama, Kronprinzessin Victoria, geschossen hat.

Prinz Oscar von Schweden feiert am heutigen Mittwoch seinen 6. Geburtstag. Ihm zu Ehren hat der schwedische Königspalast ein neues Foto veröffentlicht, das seine Mutter, Kronprinzessin Victoria (44), von ihm geschossen hat.

Auf dem Bild, das ihn beim Spielen im verschneiten Park zeigt, strahlt das Geburtstagkind überglücklich in die Kamera. Wie der Palast die Followerinnen und Follower auf Instagram wissen ließ, entstand die Aufnahme "am Vorabend seines Geburtstages".

Seine Schwester hatte vor einer Woche Geburtstag

Oscar kam am 2. März 2016 als zweites Kind der schwedischen Thronfolgerin und ihres Ehemannes, Prinz Daniel (48), in Stockholm zur Welt. Seine große Schwester, Prinzessin Estelle von Schweden, feierte vor genau einer Woche am 23. Februar ihren 10. Geburtstag.