Die Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), Prinzessin Anne (72), hat sich in einem bewegenden Statement bei allen Trauergästen für deren Anteilnahme bedankt. "Die Liebe und den Respekt zu erleben, den so viele Menschen auf diesen Reisen gezeigt haben, macht sowohl demütig und ist zugleich aufmunternd", schreibt sie auf Twitter zu einem Bild mit ihrer Mutter.

Sie selbst habe das Glück gehabt, die letzten 24 Stunden im Leben ihrer geliebten Mutter mitzuerleben. "Es war eine Ehre und ein Privileg, sie auf ihrer letzten Reise zu begleiten", so Anne weiter. Die Prinzessin flog gemeinsam mit dem Leichnam der Queen am Dienstagabend von Edinburgh nach London. Dort wird der Sarg mit den sterblichen Überresten die Nacht im Buckingham Palast verbringen. Am Mittwoch folgt ein Trauerzug in die Westminster Hall.

"I was fortunate to share the last 24 hours of my dearest Mother’s life. It has been an honour and a privilege to accompany her on her final journeys.



"Witnessing the love and respect shown by so many on these journeys has been both humbling and uplifting."



- The Princess Royal