Prinzessin Estelle von Schweden hat zusammen mit ihren Eltern ihr Herzogtum Östergötland besucht. Die Royal-Fans zeigten sich begeistert.

Prinzessin Estelle von Schweden (10) hat zusammen mit ihren Eltern, Kronprinzessin Victoria (44) und Daniel von Schweden (48), ihr Herzogtum Östergötland besucht. Auf Instagram zeigt das Königshaus in einem Video die Highlights davon. Neben Outdoor-Aktivitäten unter anderem in einem Naturpark besuchte die Zehnjährige auch das Schloss Linköping, wo sie ein Porträt von sich enthüllen durfte. In dem Clip trägt Estelle zwei verschiedene Outfits, draußen einen weißen Hosenanzug, bei anderen Auftritten ist sie in einem blau-weißen Kleid und blauer Strickjacke zu sehen.

Freude bei den Fans

Nicht nur vor Ort wurden die schwedischen Royals für ihren Auftritt gefeiert. Auch auf Instagram freuen sich die Fans über die "sympathische" Familie und zeigen sich verwundert, wie groß Prinzessin Estelle inzwischen geworden ist.

Estelle Silvia Ewa Mary, Prinzessin von Schweden, Herzogin von Östergötland, wurde am 23. Februar 2012 als erstes Kind der Kronprinzessin und Prinz Daniel geboren. Sie steht in der Thronfolge nach ihrer Mutter auf Platz zwei.

Victoria und Daniel von Schweden sind seit 2001 ein Paar und seit 2010 verheiratet. Nach Estelle wurden sie am 2. März 2016 auch Eltern des gemeinsamen Sohnes Oscar.