Am Sonntag endeten die Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. In einem emotionalen Statement dankte sie anschließend den Fans.

Bei den Feierlichkeiten zu ihrem Platin-Thronjubiläum gab es viele Dankesworte für Queen Elizabeth II. (96). Das gab die Monarchin nun zurück. Nach dem Abschluss des viertägigen Festes erklärte sie: "Wenn es darum geht, 70 Jahre als Königin zu feiern, gibt es keinen Leitfaden, dem man folgen könnte. Es ist wirklich eine Premiere." Sie fügte in dem Statement, das unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurde, hinzu: "Aber ich bin tief beeindruckt und tief berührt, dass so viele Menschen auf der Straße waren, um mein Platin-Jubiläum zu feiern."

Weiter heißt es von der Queen: "Obwohl ich vielleicht nicht an jeder Veranstaltung persönlich teilgenommen habe, war mein Herz bei Ihnen allen; und ich bin weiterhin bestrebt, Ihnen nach besten Kräften zu dienen, unterstützt von meiner Familie."

Zurück auf dem Balkon

Sie sei "inspiriert" worden von der "Freundlichkeit, Freude und Verbundenheit", die in den vergangenen Tagen zu sehen war. "Und ich hoffe, dass dieses erneuerte Gefühl der Zusammengehörigkeit noch viele Jahre zu spüren sein wird", so die Königin. "Ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre guten Wünsche und für die Rolle, die Sie alle bei diesen fröhlichen Feierlichkeiten gespielt haben."

Als Teil des großen Finales der Feierlichkeiten hatte Queen Elizabeth II. sich am Sonntag (5. Juni) überraschend auf dem Balkon des Buckingham Palastes gezeigt. Mit dabei waren auch Prinz Charles (73), Herzogin Camilla (74), Prinz William (39), Herzogin Kate (40) und deren Kinder, Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4).

Zu Beginn der Festlichkeiten war die Monarchin auch am Donnerstag mit ihren Familienmitgliedern auf dem Balkon des Buckingham Palastes erschienen, um die Parade "Trooping the Colour" zu feiern. Aufgrund von Mobilitätsproblemen konnte sie aber nicht an allen Veranstaltungen anlässlich ihres Thronjubiläums teilnehmen.