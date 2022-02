Queen Elizabeth II. hat das Gelübde erneuert, das sie den Menschen des Commonwealth an ihrem 21. Geburtstag in einer Rundfunkansprache gegeben hat.

Queen Elizabeth II. (95) hat anlässlich ihre 70. Thronjubiläums am Sonntag (6.2.) das Versprechen erneuert, das sie den Menschen des Commonwealth an ihrem 21. Geburtstag in einer Rundfunkansprache gegeben hat. Die damalige Kronprinzessin sagte: "Ich erkläre vor Ihnen allen, dass ich mein ganzes Leben, ob es lang oder kurz ist, Ihrem Dienst widmen werde."

In der neuen Botschaft der Königin, die unter anderem auf Instagram geteilt wurde, heißt es: "Anlässlich dieses Jahrestages ist es mir eine Freude, Ihnen gegenüber mein 1947 gegebenes Versprechen zu erneuern, dass ich mein Leben immer Ihrem Dienst widmen werde."

Queen Elizabeth freut sich auf die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum

Elizabeth ist seit dem Tod ihres Vaters, King George (1895-1952), am 6. Februar 1952 die britische Königin. Ihr Platinjubiläum verbringt Queen Elizabeth II. in ihrem Landsitz Sandringham House.

Von dort aus dankte sie der Öffentlichkeit und ihrer Familie auch für ihre Unterstützung und drückte ihre Vorfreude auf die Anfang Juni anstehenden Feierlichkeiten des Thronjubiläums aus. "Ich hoffe, dass dieses Jubiläum Familien und Freunde, Nachbarn und Gemeinden zusammenführen wird", so die Rekord-Monarchin.