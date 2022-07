Queen Elizabeth II. (96) hat am 15. Juli gemeinsam mit Prinzessin Anne (71) eine neue Hospiz-Einrichtung der wohltätigen Organisation Thames Hospice offiziell eröffnet. Auf Instagram veröffentlichte der Palast einen kurzen Clip, der die Queen und ihre Tochter während der Eröffnung zeigt. Der Besuch kam überraschend, da er zuvor nicht offiziell angekündigt worden war.

Seit mehr als 35 Jahren kümmere sich die Organisation in Windsor und Maidenhead um lebensbedrohlich erkrankte, unheilbare Menschen sowie deren Familien. Thames Hospice bietet kostenlos Hilfe für alle, die diese benötigen. Wie die britische BBC berichtet, sei die Königin von Schloss Windsor aus nach Maidenhead gereist, um vor Ort unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Helferinnen und Helfer sowie Patientinnen und Patienten zu treffen.

Dem Bericht zufolge traf die Queen unter anderem eine Patientin, die sich wegen einer Krebserkrankung in Kurzzeitpflege befindet, und deren Ehemann. Als sie vorgestellt wurden, habe das Telefon des Mannes geklingelt. "Typisch, sofort klingelt ein Telefon", habe Queen Elizabeth II. die Situation mit Humor genommen. Sie hätte ihren Ehemann dafür "umbringen können", erklärte die erkrankte Frau demnach später und beschrieb das Treffen als "sehr emotional".

Laut Angaben von Thames Hospice sei es der mittlerweile vierte Besuch der Königin in einer der Einrichtungen der Organisation. Die Queen habe im November 1987 das ursprüngliche Zentrum eröffnet.

Today we were thrilled to welcome Her Majesty The Queen, accompanied by HRH The Princess Royal, to officially open our new Hospice.



The Queen first opened Thames Hospice on 9 November 1987 and today’s historic occasion marks her fourth visit to us.@RoyalFamily pic.twitter.com/GI2MXC5PKn