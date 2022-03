Ein seltener Anblick: Zara Tindall (40) und ihr Ehemann Mike Tindall (43) haben sich beim Cheltenham Festival in England am Donnerstag verliebt wie am ersten Tag gezeigt. Das Paar ist bereits über zehn Jahre miteinander verheiratet, posierte bei dem Pferderenn-Event für die Fotografen aber als sei es frisch vermählt. Dabei gab es sogar einen Kuss - ein Bild, das man bei Mitgliedern der königlichen Familie eher selten sieht.

Und selbst die Kleidung des Paares schien perfekt aufeinander abgestimmt zu sein: Mike Tindall setzte auf Dunkelblau und Schwarz, seine Frau erweitere die Farbpalette noch um Petrol.

Tindall ist die Tochter von Prinzessin Anne (71) und damit eine Enkelin von Queen Elizabeth II. (95). Sie ist Vielseitigkeitsreiterin und gewann 2012 bei den Olympischen Spielen in London Silber. Mit ihrem Mann, dem Rugby-Spieler Mike Tindall, feierte sie 2021 zehn gemeinsame Ehejahre. Das Paar hat zusammen drei Kinder: Mia (8), Lena (3) und Lucas (1).

The Duchess of Cornwall is not attending Cheltenham today as she paces herself having recovered from Covid.

She has been coughing a bit on recent engagements, I’ve noticed, and has said several times that she is struggling to entirely shake it off.