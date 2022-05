Queen Elizabeth II. feiert dieses Jahr ihr Platin-Thronjubiläum. Zu diesem Anlass gewährt die Monarchin einen exklusiven Blick in ihre Schmuckschatulle.

Queen Elizabeth II. (96) öffnet ihr Schmuckkästchen: Im Rahmen ihres Platinjubiläums leiht die Königin dem Royal Collection Trust einige persönliche Stücke. Sie sollen im Sommer in verschiedenen Palästen der königlichen Familie ausgestellt werden, heißt es auf der offiziellen Webseite. Neben mehreren Broschen und einem Diadem werden auch besondere Kleidungsstücke der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Besondere Broschen der Queen

Auf Schloss Windsor werden vom 7. Juli bis zum 26. September das Krönungskleid der Königin, samt violetter Samtrobe, und insgesamt fünf Broschen ausgestellt. Darunter die Ahornblatt-Brosche, die Queen Elizabeth II. bei ihrem ersten Besuch in Kanada 1951 trug. Sowohl Herzogin Camilla (74) als auch Herzogin Kate (40) haben die Brosche bereits getragen. Auch die Flammenlilien-Brosche ist zu sehen, die die Queen an ihrem Trauerkleid trug, als sie nach der Nachricht des Todes ihres Vaters Georg VI. im Jahr 1952 aus Kenia nach Großbritannien zurückkehrte.

Im Buckingham Palast wird das berühmte Diamantdiadem neben offiziellen Porträts der Königin ausgestellt. Das hat der britische Königspalast auf seinem offiziellen Instagram-Account bereits bekannt gegeben. Die Krone wird von der Queen regelmäßig bei der Eröffnung des Parlaments getragen.

Ebenfalls Teil der Ausstellung: eine Smaragd-Halskette, die die Monarchin im Jahr ihrer Krönung geerbt hat. Die bedeutenden Juwelen können vom 22. Juli bis zum 2. Oktober bestaunt werden.

Im Holyrood Palast in Edinburgh können Besucher vom 3. Juli bis zum 25. September Kleider sehen, die das Oberhaupt der britischen Königsfamilie anlässlich ihrer früheren Jubiläen getragen hat. Daneben wird eine Auswahl von Geschenken zu sehen sein, die unter anderem bei offiziellen Auftritten in Schottland überreicht wurden.

Das sind die Pläne für das Platin-Thronjubiläum

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum der Queen ist vom 2. bis 5. Juni geplant. Am 2. Juni findet die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" zum Geburtstag der Queen statt. Zu diesem Anlass wird die royale Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes erwartet.

Am 3. Juni folgt ein Dankesgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale. Für den 4. Juni ist das Pferde-Derby in Epsom Downs geplant, abends soll es eine Platin-Party im Buckingham Palast geben. Am letzten Tag des Jubiläumswochenendes, dem 5. Juni, steht das große Jubiläumsessen auf dem Programm.