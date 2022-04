Herzogin Meghan und Prinz Harry haben 2018 ihre Traumhochzeit gefeiert. Ihr DJ, Schauspielstar Idris Elba, hat nun den außergewöhnlichen Musikwunsch der Braut verraten.

Herzogin Meghan (40) hat auf ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (37) am 19. Mai 2018 einen besonderen Musikwunsch gehabt. Der DJ der Hochzeitsfeier, Hollywood-Star Idris Elba (49), hat diesen in der "BBC Radio 1Xtra's Rap Show" verraten. Demnach habe die ehemalige Schauspielerin an ihrem besonderen Tag nach "Still D.R.E" von Dr. Dre (57) gefragt.

Nach der Zeremonie in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor legte der Schauspieler auf der königlichen Hochzeit auf. Den Song von Dr. Dre, in dem außerdem Snoop Dogg (50) mitwirkt, habe er für die Braut gespielt. "Es war Meghans Entscheidung", sagte Elba, der seine Musikkarriere lange vor der Schauspielerei begann.

Der "Luther"-Star besuchte die royale Feier mit seiner Frau Sabrina Dhowre Elba. Neben ihnen waren zahlreiche andere Prominente unter den Hochzeitsgästen. Zu diesen gehörten unter anderem George (60) und Amal Clooney (44), Oprah Winfrey (68), Serena Williams (40) und Herzogin Meghans ehemaliger "Suits"-Kollege Patrick J. Adams (40).

Herzogin Meghan geht unter die Podcaster

Obwohl sie sich auf ihrer Hochzeit als Rap-Liebhaberin entpuppt hat, wird Herzogin Meghan in Zukunft selbst weniger auf Musik setzen. Stattdessen veröffentlicht sie bald ihren Podcast "Achetypes" auf Spotify. In diesem spricht die Mutter von Archie (2) und Lilibet (9 Monate) über Klischees, mit denen Frauen konfrontiert werden.