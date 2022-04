Zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. erscheint ein eigenes Kochbuch. Enthalten sind Rezepte, die Botschafter aus den Ländern des Commonwealth zusammengetragen haben. Prinz Charles und Camilla haben das Vorwort verfasst.

Das Clarence House, die offizielle Residenz des Thronfolgers Prinz Charles (73) und seiner Frau Camilla (74), stellt das Kochbuch auf seiner Instagram-Seite vor. Charles und Camilla haben ein gemeinsames Vorwort für das Buch verfasst.

"Einige der Rezepte in dieser wunderbaren Sammlung aus unserem Netz von diplomatischen Vertretungen sind authentisch lokal, andere sind voller Stolz britisch", heißt es in dem Ankündigungstext auf Instagram. "Und andere stehen für das Zusammentreffen britischer und lokaler Einflüsse, oft mit spektakulärer Wirkung".

Würstchen-Rolle aus Botswana als Appetitmacher

Die Rezepte haben die britischen Botschaftsmitarbeiter in den Commonwealth-Staaten gesammelt. Durch die Spezialitäten hätten sie das jeweilige Land besser kennengelernt, heißt es via Instagram. Als Appetitmacher auf das Buch zeigte das Clarence House via Instagram das Rezept einer Würstchen-Rolle aus Gaborone, der Hauptstadt des afrikanischen Commonwealth-Staates Botswana.

Die Kulinarik wird laut Ankündigungstext eine große Rolle bei den Feierlichkeiten zum Platinum-Thronjubiläum der Königin sein. Der Höhepunkt der Zeremonien bildet eine viertägige Feier vom 2. bis zum 5. Juni.