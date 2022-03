Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) bedankt sich bei Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) für deren Unterstützung. Das britische Ehepaar hatte sich nach der Invasion Russlands öffentlich mit der Ukraine solidarisiert. Auch im Namen seiner Ehefrau Olena Selenska (44) richtete er auf Twitter einige Zeilen an die Royals.

Olena and I are grateful to the Duke and Duchess of Cambridge @RoyalFamily that at this crucial time, when Ukraine is courageously opposing Russia's invasion, they stand by our country and support our brave citizens. Good will triumph.

"Olena und ich sind dem Herzog und der Herzogin von Cambridge dankbar", schreibt Selenskyj. Sie stünden "unserem Land bei und unterstützen unsere mutigen Bürger" in dieser "entscheidenden Zeit, zu der die Ukraine sich tapfer Russlands Invasion entgegenstellt". Den Tweet beschließt der ukrainische Präsident mit hoffnungsvollen Worten: "Das Gute wird triumphieren."

"Im Oktober 2020 hatten wir das Privileg, Präsident Selenskyj und die First Lady zu treffen und von deren Hoffnung und Optimismus für die Zukunft der Ukraine zu erfahren", hatten Kate und William vor wenigen Tagen bei Twitter geschrieben. Und weiter: "Heute stehen wir an der Seite des Präsidenten und des gesamten ukrainischen Volkes, das mutig für diese Zukunft kämpft."

Der Beitrag war mit "W & C", den Initialen von William und Kate, unterzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass das Paar den Tweet persönlich verfasst hat. Die Royals äußern sich für gewöhnlich eher zurückhaltend zu politischen Angelegenheiten.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C

Cambridge