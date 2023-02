Sophie von Wessex hat einen nach ihr benannten Militär-Wettbewerb besucht. Dabei versuchte sie sich unter anderem im Tontaubenschießen und unterhielt sich mit Teilnehmern sowie deren Kommandeuren.

Sophie von Wessex (58), die Ehefrau von Prinz Edward (58), hat am 7. Februar einen besonderen Termin absolviert. Sie besuchte den nach ihr benannten "The Countess of Wessex Cup". Bei dem alljährlichen Wettbewerb stellen sich Mitglieder militärischer Regimente und Organisationen, bei denen Sophie ehrenamtliche Titel innehat, verschiedensten Aufgaben.

Der Wettbewerb wurde 2023 in den Gibraltar Barracks im englischen Camberley ausgetragen. Wie schon in den vorangegangenen Jahren zeigte sich Sophie passend zu dem Event im Military-Look. Zu Khaki-Jeans trug sie am heutigen Dienstag einen Camouflage-Parka und eine grüne Cap. Einige Bilder zeigen Sophie von Wessex unter anderem konzentriert beim Tontaubenschießen. Auf anderen gibt sie sich sichtlich gut gelaunt im Gespräch mit anwesenden Soldaten und deren Kommandeuren.

Sophie von Wessex und die kleinen "Raketenautos"

Fotos aus den vergangenen Jahren zeigen ebenso, dass die 58-Jährige offenbar sehr gerne das Event besucht - vielleicht auch, weil es nicht immer bierernst zur Sache geht, auch wenn man dies vor dem militärischen Hintergrund annehmen könnte. 2021 traten die Teilnehmer laut der britischen Royal Air Force etwa nicht nur in körperlich fordernden Aufgaben an, sie sollten etwa auch Miniatur-"Raketenautos" bauen. Daneben bewiesen sich die Soldaten sowie Sophie unter anderem in einem älteren Videorennspiel.

🕹 The Countess put her skills to the test in the e-gaming challenge!



Going head to head for the Cup were personnel from @RAF_Wittering, @Corpsarmymusic, @RIFLES_5, @HMSDaring and Queen Alexandra’s Royal Army Nursing Corps, and HRH’s Canadian Regiments joined in remotely. pic.twitter.com/Nic9kSrHEe — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2021

Sophie von Wessex ist unter anderem Colonel-in-Chief zweier kanadischer sowie zweier britischer Regimente, Honorary Air Commodore der Royal Air Force Wittering und Royal Colonel des 5. Battalions der Rifles, eines britischen Infaterieregiments.