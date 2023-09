König Charles und Königin Camilla besuchen demnächst Frankreich. Nicht nur im Schloss Versailles werden die britischen Royals dann zu Gast sein.

König Charles III. (74) wird bei seinem Staatsbesuch in Frankreich Ende September nicht nur mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (45) zusammenkommen. Der ursprünglich für März geplante Besuch war im Frühjahr verschoben worden, nachdem die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen geführt hatten.

Charles und Camilla treffen Sportstars

Nachgeholt wird die Reise, bei der der britische Monarch von seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), begleitet wird, nun von 20. bis 22. September 2023.

Wie der Palast mitteilte, werden Charles und Camilla die Ehrengäste bei einem Staatsbankett im Schloss Versailles sein. Außerdem auf dem Programm steht demnach, dass der König und die Königin in Frankreich, wo nun die Rugby-WM startet (8. September bis 28. Oktober), "bekannte Sportstars" treffen. Die Royals wollen damit zeigen, "welche Vorteile Sport insbesondere für junge Menschen bringen kann", heißt es.

Während Charles in Paris auch im Parlament und mit Wirtschaftsvertretern sprechen soll, wird Camilla zusammen mit der Frau des französischen Präsidenten, Brigitte Macron (70), einen französisch-britischen Literaturpreis ausloben.

Zweite Station für Charles und Camilla wird Bordeaux

Anschließend reist das Königspaar nach Bordeaux. Dort wollen sie unter anderem britische und französische Militärangehörige treffen, um mehr darüber zu erfahren, wie Frankreich und Großbritannien im Verteidigungsbereich zusammenarbeiten. Charles und Camilla werden zudem einen Weinberg besichtigen, der bekannt ist für seinen nachhaltigen Ansatz bei der Weinherstellung.

Auch William und Kate sollen nach Frankreich reisen

Noch vor Charles und Camilla werden angeblich Prinz William (41) und Herzogin Kate (41) nach Frankreich kommen. Das britische Thronfolgerpaar reist offenbar zur Rugby-Weltmeisterschaft. Dort werden William und Kate dann verschiedene Teams unterstützen.

Der Kensington Palast hat laut dem "People"-Magazin bestätigt, dass Kate am 9. September in Marseille das Gruppenspiel zwischen England und Argentinien besuchen wird. William plant demnach, sich am 10. September in Bordeaux das Spiel zwischen Wales und Fidschi anzusehen. Dass sich das royale Paar unterschiedliche Matches ansieht, hat mit ihren Aufgaben zu tun: Prinzessin Kate ist Schirmherrin des englischen Sportverbands Rugby Football Union, William ist Schirmherr der Welsh Rugby Union.