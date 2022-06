Queen Elizabeth II. (96) hat die Feier zu ihrem Platin-Thronjubiläum mit der "Trooping the Colour"-Parade eingeläutet. Die Königin erschien dafür mit Cousin Prinz Edward (86), Herzog von Kent, auf dem Balkon des Buckingham Palasts. Sie präsentierte ein hellblaues Mantelkleid mit weißen Perlen-Applikationen an der Naht, das sie auch auf ihrem offiziellen Jubiläumsporträt trägt. Dazu kombinierte sie einen farblich passenden Hut sowie eine Perlenkette und -ohrringe. Auch einen Gehstock hatte sie dabei.

Dankesworte der Queen

"Vielen Dank an alle, die daran beteiligt waren, Gemeinschaften, Familien, Nachbarn und Freunde zusammenzubringen, um mein Platin-Jubiläum im Vereinigten Königreich und im gesamten Commonwealth zu feiern", bedankte sich die Queen noch vor der Feierlichkeit in einem Statement, das mit ihrem Jubiläumsporträt veröffentlicht wurde. "Ich weiß, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden." Sie sei weiterhin inspiriert von dem ihr entgegengebrachten Wohlwollen und hoffe, dass die kommenden Tage die Gelegenheit bieten würden, "auf all das zurückzublicken, was in den letzten 70 Jahren erreicht wurde, während wir zuversichtlich und voller Enthusiasmus in die Zukunft blicken".