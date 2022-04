Die Queen wird am 21. April 96 Jahre alt. Zu ihrem Ehrentag hat die Monarchin zahlreiche Glückwünsche erhalten - von ihrer Familie, Stars, Politikern und Fans. David Beckham lobt unter anderem ihren "unglaublichen Dienst".

Queen Elizabeth II. erreichen zu ihrem 96. Geburtstag am 21. April zahlreiche Glückwünsche aus aller Welt. Nicht nur ihre Familie gratuliert der Monarchin zu ihrem Ehrentag, auch Promis, Politiker und Fans lassen sie hochleben. So richtete unter anderem David Beckham (46) seine Glückwünsche an die Königin: "Ich wünsche Ihrer Majestät, der Königin, alles Gute zum 96. Geburtstag. In diesem Jahr des Platin-Jubiläums feiern wir Ihren unglaublichen Dienst. Wir haben so ein Glück, eine so inspirierende Führung für unser Land zu haben", schrieb der ehemalige Fußballstar auf Instagram. Dazu postete er zwei Fotos der Queen in unterschiedlichen Jahren und ein Bild, auf dem er der Queen selbst die Hand schüttelt.

Familie gratuliert ihr zum Geburtstag

Unter den Gratulanten aus ihrer Familien waren unter anderem Prinz William (39) und Herzogin Kate (40), Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) sowie Prinzessin Eugenie (32). "Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, alles Gute zu ihrem heutigen 96. Geburtstag", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account von William und Kate. Die Queen sei "eine Inspiration für so viele Menschen im Vereinigten Königreich, im Commonwealth und in der ganzen Welt". Es sei "etwas ganz Besonderes", ihren Ehrentag im Platinjubiläumsjahr zu feiern. Dazu posteten die Royals zwei Fotos: Das eine zeigt die Queen mit Kate und William, das andere die Monarchin und ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip (1921-2021) im Kreise ihrer Urenkel.

"Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, einen ganz besonderen 96. Geburtstag, den sie heute im Jahr ihres Platinjubiläums feiert", lauten die Glückwünsche auf Instagram von Charles und Camilla. Auch sie gratulierten der Queen mit einer Reihe von Fotos aus den vergangenen Jahren.

Prinzessin Eugenie widmete ihrer Großmutter liebevolle Zeilen auf Instagram: "Alles Gute zum 96. Geburtstag, Granny! Du warst und bist eine solche Inspiration für mich und für so viele Menschen auf der ganzen Welt. Danke für deine Unterstützung, Liebe und Stärke."

Glückwünsche von Boris Johnson und Justin Trudeau

Der britische Premierminister Boris Johnson (57) wandte sich in einer Videobotschaft auf Twitter an die Monarchin. "Ich freue mich, Ihrer Majestät alles Gute zum Geburtstag zu wünschen und Ihnen meine aufrichtige Anerkennung für Ihre 70 Jahre engagierten und tadellosen Dienstes für unser Land und das Commonwealth auszusprechen", erklärte er. "Millionen von Menschen erinnern sich gerne an einen besonderen Moment Ihrer Regentschaft. Für mich ist es die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in London im Jahr 2012."

Damals trat die Queen gemeinsam mit Schauspieler Daniel Craig (54) in einem Sketch auf. James Bond holte die Queen augenscheinlich mit einem Helikopter im Buckingham-Palast ab und flog sie direkt ins Stadion, wo sie mit einem Fallschirm auf die Menge herabflog. Johnson pries "die einzigartige Fähigkeit Eurer Majestät, Menschen in freudiger Harmonie zusammenzubringen".

Auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau (50) richtete gemeinsam mit seiner Frau Sophie (46) Glückwünsche an die Queen. "Im Namen der kanadischen Regierung wünsche ich Ihrer Majestät alles Gute zum Geburtstag und hoffe, dass sie weiterhin gesund und glücklich bleibt. Wir danken ihr für ihren lebenslangen, selbstlosen Dienst an unserem Land", heißt es unter anderem in einem Statement.

Sending our best wishes to Her Majesty The Queen on her 96th birthday.



We pay tribute to your 70 years of dedicated and faultless service to our country and the Commonwealth. pic.twitter.com/q8NCjVXNff — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 21, 2022

Palast veröffentlicht zwei besondere Fotos zum Geburtstag

Der Palast hat zum Geburtstag der Queen zwei besondere Fotos auf Instagram veröffentlicht: Das erste Bild zeigt eine aktuelle Aufnahme der Queen zwischen ihren weißen Ponys Bybeck Katie und Bybeck Nightingale. Die drei stehen vor einem wunderschönen Magnolienbaum, die 96-Jährige trägt einen dunkelgrünen Mantel und hält die Zügel ihrer beiden Lieblinge in den Händen. Auf dem zweiten Foto ist Queen Elizabeth II. als Zweijährige zu sehen. Ihren Kopf hat sie darauf auf beide Hände gestützt und zeigt der Kamera ein zuckersüßes Lächeln.