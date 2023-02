Prinz William (40) ist seit dem Tod seiner Großmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), der Herzog von Cornwall. Nachdem er schon im vergangenen Jahr alleine die Grafschaft besucht hatte, ist er nun erstmals zusammen mit seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (41), der der Titel Herzogin von Cornwall zufiel, angereist.

Bei seinem Besuch gab sich das Paar sichtlich gut gelaunt. Und wie gewohnt wurden William und Kate auch von zahlreichen Schaulustigen empfangen, wie Fotos aus Falmouth zeigen. In der Hafenstadt an der Südküste Englands besuchten die beiden unter anderem das National Maritime Museum Cornwall, wo sie mehr über das maritime Erbe der Grafschaft erfuhren. Ab Ende März soll es dort etwa auch eine Ausstellung über Piraten geben.

The Duke and Duchess of Cornwall inside the maritime museum pic.twitter.com/jAJ3fbSe1l