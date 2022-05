Wenige Tage, nachdem die britische Radiomoderatorin ( BBC) Deborah James bekannt gegeben hatte, dass sie sich aufgrund ihrer Darmkrebserkrankung in einem Hospiz befinde, teilten Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) eine persönliche Botschaft via Twitter.

"Von Zeit zu Zeit gibt es jemanden, der das Herz der Nation mit seiner Lebensfreude und seinem hartnäckigen Wunsch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, erobert. Deborah James ist einer dieser besonderen Menschen. Ihre unermüdlichen Bemühungen, das Bewusstsein für Darmkrebs zu schärfen und die Stigmatisierung der Behandlung zu beenden, sind inspirierend", schrieben die Cambridges.

Weiter heißt es: "Wir sind sehr traurig über ihre jüngsten Nachrichten, aber wir freuen uns, ihre Spendenaktion zu unterstützen, die unter anderem der Stiftung The Royal Marsden NHS Foundation Trust zugutekommen wird", fügten die britischen Royals hinzu. "Deborah, unsere Gedanken sind bei dir, deiner Familie und deinen Freunden. Danke, dass Sie so vielen Menschen, die mit Krebs leben, Hoffnung geben."

We are so sad to hear her recent update but pleased to support the @bowelbabef, which will benefit the @royalmarsdenNHS among others.



Deborah, our thoughts are with you, your family and your friends. Thank you for giving hope to so many who are living with cancer. W & C (2/2)