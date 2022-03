Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) haben das Ukrainian Cultural Centre in London besucht. Dort ließen sich die Royals unter anderem über die Bemühungen zur Unterstützung ukrainischer Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien und ganz Europa aufklären.

Sie konnten vor Ort einen Blick auf zahlreiche, eingereichte Sachspenden werfen und sich etwa auch mit freiwilligen Helfern unterhalten. Auf Instagram veröffentlichten die Royals einen Clip von ihrem Besuch. Zudem teilten die beiden mit, dass das Disasters Emergency Committee von den britischen Bürgern bereits mehr als 132 Million Pfund - umgerechnet rund 157 Millionen Euro - an Spenden erhalten habe.

Doch nicht nur mit dem Besuch an sich zeigten die Royals Unterstützung. Bei der Wahl ihres Outfits entschied sich Kate für eine schwarze Hose und einen blauen Kaschmirpullover von Alexander McQueen. Sie und William trugen zudem einen Pin in den Farben der ukrainischen Flagge, auf dem auch ein weißes Herz abgebildet war.

Schon zuvor hatten Kate und William sich nach der Invasion Russlands öffentlich mit der Ukraine solidarisiert. Dafür hatte ihnen später der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) auch im Namen seiner Ehefrau Olena Selenska (44) gedankt.

Olena and I are grateful to the Duke and Duchess of Cambridge @RoyalFamily that at this crucial time, when Ukraine is courageously opposing Russia's invasion, they stand by our country and support our brave citizens. Good will triumph.