Herzogin Meghan und Tyler Perry gelten schon lange als gute Freunde. Im Rahmen ihres Geburtstags richtete er bewegende Zeilen an sie.

Herzogin Meghan hat am 4. August ihren 41. Geburtstag gefeiert. Im Rahmen ihres Ehrentages meldete sich nun auch der Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Tyler Perry (52) zu Wort. Er gilt als guter Freund Meghans und ihres Ehemannes, Prinz Harry (37).

Auf Instagram teilte Perry ein Bild, auf dem Meghan offenbar gerade dabei ist, die Hand eines kleinen Mädchens zu küssen. "Ich saß in deinem Leben in den letzten paar Jahren in der ersten Reihe", schreibt der 52-Jährige dazu. "Ich habe gesehen, wie du Dinge ausgehalten hast, die viele Menschen gebrochen hätten", meint er weiter. Damit spielt Perry womöglich darauf an, dass Meghan seit Bekanntwerden ihrer Beziehung mit Prinz Harry nicht mehr aus den Klatschblättern wegzudenken ist. Mehrfach gerieten die beiden auch mit den Medien in Konflikt.

Es mache ihn unglaublich stolz, zu sehen, "wie glücklich du, dein Ehemann und eure Kinder nun sind", erklärt er weiter. Dass er ihr zum Geburtstag gratulieren könne, erfülle auch ihn mit Freude. Nachdem Harry und Meghan 2020 Großbritannien verlassen hatten, um in den USA zu leben, wohnten sie auch eine Weile zusammen mit ihrem Sohn Archie (3) in einer Villa Perrys. Aktuell leben Harry, Meghan, Archie und dessen Schwesterchen Lilibet (1), das im Juni 2021 zur Welt gekommen ist, im kalifornischen Montecito.

Glückwünsche auch von den Royals

"Wir wünschen der Herzogin von Sussex alles Gute zum Geburtstag", erklärten auch Prinz William (40) und seine Ehefrau, Herzogin Kate (40), in einer Story auf ihrem Instagram-Account. Dazu teilten sie ein Porträtfoto der Jubilarin von ihrem letzten Aufenthalt in Großbritannien. Prinz Charles (73) und seine Ehefrau, Herzogin Camilla (75), schloßen sich den Glückwünschen an: "Happy Birthday der Herzogin von Sussex!"