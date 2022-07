Mike Krüger, Thomas Gottschalk und ihre "Supernasen"-Kultfilme werden mit einer großen Jubiläumsshow gefeiert. Moderiert wird die Sendung Mitte August von Laura Wontorra. Das erwartet die Fans.

Moderator Thomas Gottschalk (72), Musiker Mike Krüger (70) und ihre "Supernasen"-Kultfilme werden mit der großen Jubiläumsshow "40 Jahre Supernasen - mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk" geehrt. Die Sendung läuft am 20. August ab 20:15 Uhr bei RTL und wird von Laura Wontorra (33) moderiert.

Doku und Radio-TV-Crossover

Neben dem Termin hat der Kölner Sender am Mittwoch auch Details zur Show und dem Rahmenprogramm bekannt gegeben. Demnach wird die Jubiläumssendung am 16. August mit Publikum im Admiralspalast in Berlin aufgezeichnet.

Gefeiert werden die beiden Entertainment-Legenden dabei mit einer "Party mit Musik von damals, tollen Aktionen und vielen Überraschungsgästen", heißt es von RTL.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der 1980er-Jahre-Kulfilmreihe "Die Supernasen" wird es aber auch eine Dokumentation und eine Radioshow im TV geben. Im Anschluss an das Jubiläum wird ab 23:00 Uhr die Dokumentation "Mein Papa, die Supernase!" gezeigt. Darin beleuchtet Entertainer-Sohn Roman Gottschalk (39) den Kult rund um die "Supernasen"-Filme aus seiner Sicht. In diesem Format sind Vater und Sohn zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera zu sehen.

Und ab Mitternacht kapern Mike Krüger und Thomas Gottschalk mit der Show "Piratensender Powerplay V2.0 - Mit Mike & Thommy" deutschlandweit die RTL-Radiostationen. Erstmals sind beide wieder gemeinsam im Radio zu hören - und dabei bei RTL zu sehen.

"Die Supernasen"-Erfolgsgeschichte

Vier Jahrzehnte ist es mittlerweile her, dass der erste von vier "Supernasen"-Filmen die Kinos enterte. Gottschalk und Krüger, die auch das Drehbuch schrieben, starteten 1982 mit "Piratensender Powerplay" eine echte Erfolgsgeschichte. Es folgten "Die Supernasen" (1983), "Zwei Nasen tanken Super" (1984) und "Die Einsteiger" (1985). Mit den vier Filmen begeisterte das Duo fast zehn Millionen Kinobesucher.

Neben den beiden Hauptdarstellern waren in den Streifen auch Stars wie Evelyn Hamann, Katja Flint, Dagmar Berghoff, Anja Kruse oder Udo Kier zu sehen - und in drei verschiedenen Rollen auch Gottschalks Noch-Ehefrau Thea Gottschalk.