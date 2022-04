Wie ist es den Paaren nach "Bauer sucht Frau" ergangen? Sender RTL gibt am Ostersonntag eine Antwort darauf. Bauer Nils und seine Vanessa haben sich verlobt, außerdem gibt es Baby-News.

Aus dem "Bauer sucht Frau"-Universum gibt es Neuigkeiten: Bauer Nils und seine Vanessa aus der vergangenen Staffel werden heiraten. Das verraten die beiden im "Bauer sucht Frau"-Special "Was ist auf den Höfen los?" am Ostersonntag. "Nils hat mir im Urlaub einen Heiratsantrag gemacht und den habe ich sehr, sehr gerne angenommen!", erzählt Vanessa im Interview mit RTL. Seit einem halben Jahr führen die beiden eine Fernbeziehung. Der Hesse aus dem Odenwald hatte 2021 zunächst Sabrina für die Hofwoche ausgewählt - entschied sich dann aber doch für Vanessa.

Auch bei einem weiteren "Bauer sucht Frau"-Paar hat es richtig gefunkt: Biobauer Mathias aus dem bayerischen Schwaben und seine Sabrina sind zusammengezogen. Im Nachbarort hat sie ihr eigenes Kosmetikstudio eröffnet. "Es ist wunderschön, dass sie jetzt da ist, wir gemeinsam in den Tag starten", erzählt Mathias. "Ich fühle mich sehr wohl mit ihr!"

Baby-News bei "Bauer sucht Frau"

In der Spezialfolge werden noch weitere Geheimnisse gelüftet: Steffen und Nicole haben ein Baby bekommen. Die beiden hatten sich 2013 in der Show kennengelernt und sind nun Eltern der kleinen Lisa. Nachwuchs gibt es auch bei einem weiteren Paar - wer das ist, will der Sender allerdings noch nicht verraten.

"Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" (auch bei RTL+) ist am Ostersonntag, 17. April, um 17:30 Uhr bei RTL zu sehen.