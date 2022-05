Kader Loth und Mario Basler sind zwei der Promis, die im "Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr dabei sind. RTL hat die acht Promipaare, die an der Show teilnehmen, bekannt gegeben.

Die TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" geht in eine neue Runde. Der Sender RTL hat nun verkündet, welche acht Promipaare in die WG in Bocholt ziehen. In der siebten Staffel kämpfen demnach um das Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel "Das Promipaar 2022" unter anderem Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Kader Loth (49) und ihr Mann Ismet Atli (51) sowie Ex-Fußballprofi Mario Basler (53) und Doris Büld (52).

Die weiteren Promis, die sich der Herausforderung stellen, sind das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22), "DSDS"-Kultkandidat Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus (31), Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen (27), YouTuber Marcel Dähne (28) und Lisa Wienberger (24), Fußballspieler Sascha Mölders (37) und Ehefrau Ivonne Mölders (42) sowie Ex-"AWZ"-Star Stephen Dürr (47) und Katharina Dürr (39).

Das waren die letzten Gewinner

Im vergangenen Jahr verließen "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel (36) und sein Freund Dominik Schmitt (32) die Show als Gewinner-Paar und räumten gemeinsam die 50.000-Euro-Siegprämie ab. Wann die neue Staffel läuft, ist noch nicht bekannt.