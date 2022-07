"Buffy"-Star Sarah Michelle Gellar (45) kehrt in die Mystery-Welt zurück: Die US-Schauspielerin hat eine Rolle im "Teen Wolf"-Ableger "Wolf Pack" von Produzent Jeff Davis (47) ergattert. Das hat der Streaminganbieter Paramount+ im Rahmen der Comic-Con in San Diego bekannt gegeben.

The secret is officially out! We are beyond honored and excited to welcome the one and only @SarahMGellar to #WolfPackSeries, coming soon to #ParamountPlus! pic.twitter.com/Qq35NqRMFp