Nach seiner unfreiwilligen Pause in der vergangenen Woche ist Matthias Opdenhövel wieder PCR-negativ und führt am Mittwoch gemeinsam mit Linda Zervakis durch das ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live.".

Matthias Opdenhövel (51) ist zurück: Nach seiner unfreiwilligen Pause in der vergangenen Woche ist der Moderator wieder PCR-negativ, wie ProSieben mitteilte. Er führt demnach am Mittwoch (16. Februar, 21:25 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn) gemeinsam mit Linda Zervakis (46) durch das Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live.". In dieser Woche beschäftigt sich die Sendung unter anderem damit, wie man sich vor Datendiebstahl im Netz schützt und wie Verbraucher in der Teuer-Welle Geld sparen können.

Opdenhövel hatte vergangene Woche erklärt, dass er positiv getestet worden ist. In einer Instagram-Story schrieb er: "Mich hat's auch erwischt und ich bin gestern Corona positiv getestet worden." Für "Zervakis & Opdenhövel. Live.", das am 9. Februar nach einer zweimonatigen Winterpause erstmals wieder über die TV-Bildschirme flimmerte, fiel er zunächst aus. Unterstützung erhielt Zervakis von "taff"-Moderatorin Viviane Geppert (30).