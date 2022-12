Klaas Heufer-Umlauf, Jeannine Michaelsen und Joko Winterscheidt (v.l.n.r.) kehren an Weihnachten mit "Das Duell um die Welt" auf ProSieben zurück.

Seit nunmehr zehn Jahren wird "Das Duell um die Welt" auf ProSieben ausgestrahlt - und auch an Weihnachten schicken Joko und Klaas ihre Teams in diesem Jahr ins Rennen. Diese Stars treten gegeneinander an.