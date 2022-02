In "Unter uns" zahlt Benedikt einen hohen Preis, um seine Firma zu retten. Jenny vermutet in "Alles was zählt", dass Caroline etwas zu verbergen hat. In "GZSZ" geht Moritz auf Partnersuche, um sich von Luis abzulenken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt zahlt einen hohen Preis, um seine Firma zu retten. Zu Ringos Unwohlsein scheint er aus seiner Misere neue Kraft zu schöpfen. Was hat Benedikt vor? Evas und Tobias' Machtkampf erhält einen Dämpfer, als eine Mandantin sie beide verklagen will. Wie kommen sie da wieder raus? Robert ist klar, dass er Britta so liebt und schätzt, wie sie ist. Britta glaubt panisch, dass sie sich eine Hochzeit nun selbst verbaut hat. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny kommt es ziemlich seltsam vor, dass nur bei Justus SynTacla keine Wirkung zeigt. In ihr keimt der Verdacht, dass Caroline etwas zu verbergen hat. Ben, Daniela und Deniz gelingt es, der Polizei weiszumachen, dass sie nichts wissen. Dann bekommt Deniz aber eine beunruhigende Nachricht. Nathalie wird wider Willen in Jennys Nachforschungen hineingezogen und gerät dadurch mit Caroline aneinander. Doch einschüchtern lässt sie sich nicht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Toni nimmt Meike vorerst in der WG auf, verspricht ihren Mitbewohnern aber, dass sie sich etwas einfallen lassen wird. Dafür bezieht Meike Tonis Meinung stärker in ihre Arbeit ein. Und so sitzt Toni zwischen den Stühlen: Karriere oder WG-Frieden? Moritz und Luis sprechen sich zwar aus, aber ganz ehrlich sind sie nicht zueinander. Während Moritz sich gezielt auf den Singlemarkt wirft, um sich von Luis abzulenken, späht der Moritz' Profil aus.