"Alles was zählt": Miro ist von Chiaras Fähigkeiten auf dem Eis angetan.

In "Unter uns" glaubt Bambi verzweifelt, dass Sina tot ist. Miro ist bei "Alles was zählt" von Chiaras Fähigkeiten auf dem Eis angetan. Später bekommt Nihat in "GZSZ" ein verlockendes Jobangebot.