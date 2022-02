"Sturm der Liebe": Paul will von Josie wissen, ob sie in ihn verliebt ist.

In "Sturm der Liebe" fliegt Josie mit ihrer Notlüge vor Paul auf. Jenny kämpft bei "Alles was zählt" nicht länger gegen ihre Gefühle für Justus an. In "GZSZ" beichtet Katrin Nina notgedrungen, dass sie einen Sicherheitsdienst engagiert hat.