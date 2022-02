In "Rote Rosen" ist sich Amelie nicht sicher, ob sie Jakob verzeihen kann. Erik erpresst Ariane in "Sturm der Liebe" mit dem Wissen über ihre Schwangerschaft. Bei "Alles was zählt" liebäugelt Kim mit dem Gedanken, Modedesign zu studieren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jakob stürzt Britta, Amelie und Philip in eine Achterbahn der Gefühle. Vor allem Amelie ringt mit sich: Kann sie ihrem Vater verzeihen? Gerade als Liebe und Verbundenheit überwiegen, und sie bereit dazu ist, wird sie von Jakob erneut bitter enttäuscht. Katrin arbeitet an einem digitalen Konzept für ihren Reiseführer "Zeese 2.0" und wird von Mia unterstützt. Denn im Gegensatz zu Florian glaubt Mia fest an das Projekt. Doch dann lässt ein Anruf des Verlegers Katrins Träume platzen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert bricht mit Werner zum Notartermin auf, um seinem Vater seine "Fürstenhof"-Anteile wieder zu überschreiben. Auf Arianes Wunsch hin versucht Erik erfolglos, den Termin zu vereiteln, was er als Wink des Schicksals begreift: Sie beide können nun endlich offen ihre Liebe leben. Michael kann sich nicht vorstellen, dass Rosalies Coaching-Kurse die hohen Ausgaben für den Stallausbau wieder ausgleichen können. Um ihm zu beweisen, dass sie erfolgreich sein kann, will sich Rosalie als Influencerin etablieren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo muss feststellen, dass sich in der Firma trotz seines neuen Status' nichts geändert hat. Das will er jedoch nicht tatenlos hinnehmen. Obwohl Paco misstrauisch ist, bietet Sina David an, erst einmal bei ihnen wohnen zu können. David fühlt sich sehr wohl bei den Weigels. Chris will sich seinem Sohn erklären. Doch Matteo ist nicht bereit, mit ihm zu reden. Zudem weigert er sich, nach Hause zu kommen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny hat Verständnis dafür, dass Justus für Malu da ist - bis ihr bewusst wird, was das für sie und ihn bedeuten könnte. Leyla macht ihrem Vater klar, dass er ihr nichts mehr vorschreiben kann. Es wäre ihr jedoch lieber, er würde sie verstehen. Kim liebäugelt mit dem Gedanken, Modedesign zu studieren. Auch Kritik hält sie von diesem Gedanken nicht ab. Das Feedback, das dann folgt, fällt für sie überraschend aus.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Emily glaubt, dass Paul sich noch ein Hintertürchen mit seiner Affäre offenhält, ist ihre Annäherung dahin. Tuner kann Emily verstehen, und unterstützt sie. Plötzlich findet er sich dadurch in der Rolle des Familienvaters wieder. Als Toni zufällig auf einen neuen Verdächtigen stößt, glaubt sie, dass sie mit dem Zugriff noch warten sollten. Meike will allerdings nicht auf Tonis Bauchgefühl vertrauen. Toni handelt eigenmächtig.