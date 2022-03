"GZSZ": Katrin (l.) merkt, dass sie Maren in eine peinliche Situation gebracht hat.

Nika wird in "Unter uns" von ihrer Vergangenheit eingeholt. Bei "Alles was zählt" weigert sich Miro vehement, auf sein Preisgeld zu verzichten. Später erkennt Katrin in "GZSZ" dass ihr Streit mit Maren unnötig ist.