In "Rote Rosen" albert David gefährlich nah an der Kante eines Hochhausdachs herum. Ariane erfährt in "Sturm der Liebe", dass Lia und Robert heiraten wollen. In "Unter uns" versaut Ringo einen wichtigen Deal.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen David nimmt sich spontan frei, um mit Franzi das Leben zu genießen. Carla und Gunter sind irritiert über Davids Unzuverlässigkeit, während Franzi ein romantisches Winter-Picknick auf einem Hochhausdach organisiert. Alles scheint gut zu sein, doch plötzlich bringt sich der überdrehte David am Rand der Hauskante in Lebensgefahr! Tina hadert damit, dass Bens Verklemmtheit einer erfolgreichen Therapie im Weg steht, und hat eine Idee: Dörte soll Beziehungs-Mediatorin werden. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Lia und Robert sind glücklich und beginnen bereits mit der Hochzeitsplanung. Sie wünschen sich eine Feier im Sommer mit all ihren Freunden. Währenddessen stellen sich Erik und Christoph süffisant vor, wie wohl Ariane die Neuigkeiten auffassen wird. Christoph möchte ihr die frohe Botschaft am liebsten selbst überbringen. Bettina liefert André eine glaubwürdige Erklärung für ihre Lüge und schafft es, ihn weiter in ihren Bann zu ziehen. Rosalie hingegen lässt sich von Bettina nicht täuschen und reagiert skeptisch, als diese sich mit ihr gut stellen will. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Chris gerät an seine Grenzen. Er stellt Till vor eine schwere Entscheidung. Als Ringo einen Deal versaut, soll er alles wieder richten. Er muss dabei gegen den härtesten Gegner kämpfen - seinen Stolz. Theo verheimlicht seinen Geburtstag. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny zieht sich komplett aus dem Zentrum zurück - und beendet damit unbewusst den Frieden zwischen Maximilian und Justus. Als Leyla in Bremen ankommt, glaubt Simone, dass ihre Strategie aufgegangen ist. Doch Leyla zaudert nach wie vor. Simones Geduld ist am Ende. Lucies Herz schlägt weiter für Miro. Als Daniela zugibt, sich das alles nur ausgedacht zu haben, reagiert Lucie anders als erwartet. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Toni kann bei der Durchsuchung von Kians Containern nichts Belastendes finden und tritt den Rückzug an. Kian atmet durch, während Nazan wissen will, ob Kian in kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Endlich steht der Tag der Abreise an. Trotzdem liegt das Thema Moritz unausgesprochen wie ein Schatten über der Beziehung. Als Miriam sich spontan mit ihrem Vater verabredet, begleitet Luis sie und stärkt das Beziehungsgefühl.