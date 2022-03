Bei "Unter uns" wird Nikas Beziehung zu Paco durch den Dreck gezogen. Henning gelingt es in "Alles was zählt", Leyla die Angst vor dem Eislaufen zu nehmen. In "GZSZ" gesteht Nazan Erik, dass sie an Kian zweifelt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Der Versuch, Julius zurückzugewinnen, wird jäh ausgebremst, als Ringo und Easy ihn in einem Ersatzmutter-Sohn-Moment antreffen. Nikas Ex-Mitinsassin hat noch nicht aufgegeben und zieht nun Nikas Beziehung zu Paco öffentlich durch den Dreck. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus muss um Malu und ihr gemeinsames Kind fürchten, als Malu plötzlich eine unerwartet ernste Schwangerschaftskomplikation bekommt. Obwohl Yannick zu Recht ein ungutes Gefühl bei Casper hat, konzentriert er sich vorerst auf eine Überraschung für Isabelle. Als Leyla ihre Angst nicht überwinden kann, scheint alles umsonst gewesen zu sein. Ausgerechnet Henning gelingt es, den Knoten bei Leyla zu lösen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Kian kapiert, dass er überreagiert hat, aber Nazan kann seine Entschuldigung nicht annehmen. Auf Eriks Geburtstag ist die Luft zum Schneiden dick. Als Erik einen Kommentar macht, entzieht sich Nazan. Vor Erik gesteht sie ihre Unsicherheit. Maren springt über ihren Schatten und lädt Katrin zum Mädelsabend ein. Aber Katrin kann sich nicht überwinden und schiebt die Arbeit vor. Doch die Ausgelassenheit der Freundinnen versetzt ihr einen Stich.