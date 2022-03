In "Sturm der Liebe" taucht Antons leibliche Mutter Sina plötzlich am "Fürstenhof" auf. Nika beendet in "Unter uns" ihre Karriere als Musikerin und bei "Alles was zählt" wird Yannicks Überraschung für Isabelle zum Reinfall.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ben hat einen wichtigen Termin mit Starfußballer Pierre Littbarski vergessen. Notgedrungen bittet er Leo, die Betreuung des Fußballers zu übernehmen und stellt sich unwohl dem anstehenden Mediations-Gespräch mit Dörte. Franzi ist von Davids riskanter Aktion auf dem Dach geschockt. Während sie nicht weiß, wohin mit ihrer Wut, kippt Davids Manie in Depression. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Max fühlt sich mittlerweile wohl in seiner Ersatzvaterrolle und möchte nur das Beste für den kleinen Anton. Als Antons leibliche Mutter Sina plötzlich im "Fürstenhof" auftaucht und ihr Verhalten bereut, fallen Max und Vanessa aus allen Wolken. Da Christophs Pläne für seine neue Hotelkette von Werners und Roberts Absage durchkreuzt wurden, sucht er nach einer Alternative. Ein russischer Hotelier soll Abhilfe schaffen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias versucht Vivien über eine Essensbestellung im Schiller ein Lebenszeichen zu übermitteln, doch wird Vivien es erkennen? Nika leidet darunter, dass ihr Privatleben öffentlich breitgetreten wird. Als Fans ihre Beziehung zu Paco angreifen, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung. Easy und Ringo genießen ihr wieder gewonnenes Familienglück mit Julius und stellen fest, dass er sich weiterentwickelt hat. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Yannicks Überraschung für Isabelle wird zum Reinfall und sorgt für dicke Luft. Weder Yannick noch Isabelle ahnen, wer eigentlich dahintersteckt. Jenny steht Justus in der Nacht des Bangens um Malu und das Baby bei. Die beiden sind sich dabei gleichzeitig so nah und so fern wie nie. Simone ist erleichtert, als Leyla ihren Kampfgeist wiederfindet. Freudig blickt sie Leylas Lauf entgegen, nicht ahnend, dass sie ihn verpassen wird. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Maren und Katrin gestehen sich, wie sehr sie einander vermisst haben. Doch trotz der offenen Worte merkt Maren, dass Katrin immer noch befangen ist. Sie beschließt, Katrin zu zeigen, was sie ihr bedeutet. Laura kommt von der Investorensuche zurück und hat dringenden Redebedarf mit Gerner. Wie konnte er es soweit kommen lassen? Die beiden geraten in Streit, und Laura bekommt Panik, dass die Arbeit umsonst war und ihre Mutter blind bleibt.