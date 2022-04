In "Sturm der Liebe" stellt Paul Henning wegen dessen Betrugsabsichten zur Rede. Conor ist bei "Unter uns" ernüchtert, als Nika nicht zurück in die Band will. In "Alles was zählt" erkennt Lucy, dass Miro wirklich Geldprobleme hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Merle leidet unter ihrem Schuldbewusstsein. Bang wartet sie auf den Ausgang von Brittas Operation. Obwohl Hendrik ihre Schuldgefühle verstärkt, stellt sich Merle der Begegnung mit Britta. Und bei diesem Besuch wird klar: Britta ist nicht gelähmt. Merle ist dankbar und erleichtert. Florian bereut den Kuss mit Anke, die indes hofft, dass sie wieder eine Chance bei ihm hat. Mit schlechtem Gewissen gesteht Florian Katrin den Kuss, die aus allen Wolken fällt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Bettina bietet Yvonne für ihr Stillschweigen einen Teil des Geldes an, das sie sich von André erhofft. Doch dann überrascht André Bettina mit dem Geld für den vermeintlichen Unfallschaden und einem Auto, das er für sie geleast hat. Josie gelingt es nicht, Constanze davon abzubringen, gegen Pauls Großmutter juristisch vorzugehen. Paul ist fassungslos, als Josie ihn warnt, dass Constanze und Henning eine Falschaussage gegen seine Großmutter planen. Er stellt Henning zur Rede. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Conor ist ernüchtert, als Nika nicht zurück in die Band will. Aktionistisch will er allein durchstarten und verkündet auf ganz spezielle Weise sein Comeback. Als Vivien versucht, sich als Tänzerin einzuschleusen, gerät sie mit Bogdan aneinander. Wird Viviens Undercover-Plan scheitern? Chris macht Cecilia und seinen Freunden klar, dass Alina für ihn Geschichte ist, doch Alina sieht das insgeheim anders. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny ist beruhigt, als Justus klar sagt, dass es ihm nur ums Kind geht - aber Malus Haltung dazu ist nicht mehr so klar. Finn glaubt zuversichtlich, einer Patientin helfen zu können - nicht ahnend, dass ihr Problem nicht einfach mit Pflaster und Wundsalbe zu lösen ist. Lucie erkennt, dass Miro wirklich Geldprobleme hat. Sie zeigt Verständnis, löst damit allerdings bei Miro eine unerwartete Reaktion aus.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Kian ist von Nazans Vorschlag berührt, aber es kommt für ihn nicht in Frage, dass sie ihn begleitet. Obwohl es ihr das Herz bricht, will sie ihm helfen, aus Berlin wegzukommen ... Philip ist entschlossen, Sunny am Flughafen abzuholen. Er nutzt Annas Schwärmerei aus, um sich dem Termin entziehen zu können und es rechtzeitig zum Flughafen zu schaffen. Er ahnt nicht, dass Sunny beim Warten aufs Gepäck eine folgenschwere Begegnung hat.