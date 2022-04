"Alles was zählt": Nathalie besucht Maximilian nach dessen Zusammenbruch in der Klinik.

In "Rote Rosen" findet Carla auf Gregors Handy eine verdächtige Nachricht. Eva kommt bei "Unter uns" doch noch zu ihrem Date mit Dominic. In "Alles was zählt" bricht Maximilian bei einem Geschäftstermin plötzlich zusammen.