"Alles was zählt": Jenny wird von ihrer Sehnsucht nach Justus schwer getroffen.

Bei "Rote Rosen" ist Carla geschockt, als auf dem Weingut eingebrochen wird. Shirin hat in "Sturm der Liebe" Angst, dass der Beautysalon geschlossen wird. In "Alles was zählt" bekommt Jenny Justus nicht aus dem Kopf.