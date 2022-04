In "Rote Rosen" erfährt Gunter, dass David eine bipolare Störung hat. Conor gesteht Eva in "Unter uns", dass er den Unfall unter Drogen verursacht hat. In "GZSZ" flirtet Sunny mit Noah.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gunter erfährt von Franzi, dass David eine bipolare Störung hat. Er macht sich Vorwürfe und offenbart David, dass die Krankheit in der Familie liegt. Gunter bittet die beiden um Verzeihung. David ist erleichtert. Amelie und Philip wollen Jakob überreden, sich zu outen. Jakob lehnt ab. Lilly belauscht Jakobs Gespräch mit Amelie und erfährt so die Wahrheit. Als die Familie versammelt ist, stellt Lilly die "Lügner". 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als Ariane begreift, dass Christoph und Werner dem USB-Stick mit den belastenden Beweisen auf der Spur sind, macht sie ihnen eine Kampfansage. Um Ariane aus der Reserve zu locken, organisiert Christoph ein Duplikat des Sticks. Und tatsächlich fällt Ariane auf Christophs Bluff herein und verrät ihm das Versteck des Datenträgers. Nach Gerrys Entscheidung, zu Shirin auf Abstand zu gehen, ist Merle erleichtert und freut sich über Gerrys Liebesbeweis. Erik und Max hingegen machen sich Sorgen und kommen nicht an Gerry heran. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Cecilia ist entschlossen, Ringo zu beweisen, dass sie ihn heiß machen kann. Dabei vergisst sie leider, dass sie nicht allein im Büro sind. Conor gesteht Eva, dass er den Unfall unter Drogen verursacht hat. Gegen Evas Rat will er vor dem Bluttest fliehen. Vivien zuliebe ringt Tobias sich durch, ihrem kriminellen Vater eine Chance zu geben und als sein Anwalt zu fungieren. Ist diese Entscheidung ein Fehler? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus zählt angesichts des Laboranten im Krankenhaus eins und eins zusammen. Aber auch Nathalies Misstrauen ist geweckt. Leyla muss sich entscheiden - soll sie Isabelles Angebot annehmen, ihre Managerin zu werden?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gerner weicht im Krankenhaus nicht von Yvonnes Seite. Während Yvonne versucht, ihre Anspannung zu unterdrücken, fragt sich Gerner beunruhigt, wer hinter dem Einbruch steckt. Philip versucht hinzunehmen, dass er bei Sunny ein schlechtes Timing hat. Während Sunny einen unverbindlichen Flirt genießt, will sich Philip nicht aus dem Rennen werfen lassen und kontert mit einer Charme-Offensive.